Cremonese-Napoli, probabili formazioni SKY: Ndombele e Juan Jesus titolari!

Cremonese Napoli è la prossima partita del campionato di Serie A. Il Napoli torna in trasferta dopo la vittoria casalinga col Torino, a caccia dei 3 punti per continuare la cavalcare in classifica e tenere testa all'Atalanta.

Formazioni Cremonese Napoli

Sky Sport anticipa le probabili formazioni di Cremonese Napoli, con Spalletti chiamato a schierare la migliore squadra possibile e al contempo gestire i tanti impegni consecutivi.

Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, il Napoli si presenterà a Cremona con il solito 4-3-3 formato da Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui in difesa, con il brasiliano che prenderà il posto di Kim. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Ndombele, col francese che rimpiazza Zielinski nel ruolo di mezzala. Infine, attacco composto da Politano, Kvaratskhelia e Raspadori prima punta, in attesa di capire se Osimhen rientrerà o meno nell'elenco dei convocati.