Carratelli: "Contro il Real partita storica, Napoli ancora in corsa per lo scudetto? Ecco come la penso"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Mimmo Carratelli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di "Radio Goal", trasmissione in onda su su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Il Real Madrid farà una partita attenta e poi improvvisamente verticalizzerà per Vinicius che credo, però, non stia in ottime condizioni. Per la prima volta il Napoli sfida il Real Madrid non in una gara ad eliminazione diretta. Bellingham? È capace di giocate individuali che possono ucciderti. La partita di domani farà storia a sé, qualunque sia il risultato il campionato andrà avanti per la sua strada. Scudetto? Non c'è qualcuno che domini, il Napoli resta in lotta con le milanesi e la Juventus. L'inizio difficile del Napoli era dovuto ad una condizione fisica non ottimale. La preparazione è stata pesante, le gambe non giravano. Ma ora le gambe girano di più e più velocemente".