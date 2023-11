Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: dubbio Koopmeiners per Gasperini! Mazzarri lancia Cajuste, Osimhen verso la panchina

Gasperini deve fare a meno di De Roon che lascerà spazio a De Roon. Non al meglio nemmeno Koopmeiners che se non dovesse farcela potrebbe essere sostituito in mediana da Scalvini avanzato a centrocampo. Recuperati Ruggeri e Kolasinac che partiranno titolari così come Pasalic in pole su De Kateleare, alle spalle di Lookman e Scamacca.

Nuovo esordio per Mazzarri sulla panchina del Napoli che recupera Zielinski ma deve fare a meno di Meret, Mario Rui e Anguissa. In porta quindi Gollini con Olivera sulla sinistra. Cajuste a centrocampo per completare il reparto con Zielinski e Lobotka. Non al meglio Osimhen, con Raspadori che guiderà l'attacco supportato da Kvara e Politano.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2), probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Scamacca, Lookman. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri