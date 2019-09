Consigli Fantacalcio 2019/20, chi schierare e chi evitare nella terza giornata di Serie A

Consigli Fantacalcio. Ritorna la rubrica per il Fantacalcio 2020 targata CalcioNapoli24.it: da questa settimana in poi, ovvero dal terzo turno di Serie A per il Fantacalcio 2019/20, potrete completamente affidarvi ai nostri consigli per la vostra formazione al Fantacalcio 2019!

Consigli Fantacalcio 2019/20

Fantacalcio formazioni. Prima di ogni giornata del campionato italiano, analizzeremo match per match le possibili sorprese, i possibili migliori in campo e i marcatori più probabili di quella gara dando un consiglio sul Fantacalcio 2020. Proiettiamoci al prossimo turno: si torna in campo dopo la sosta per le nazionali, ma alla vigilia delle competizioni europee (in settimana, Champions League e Europa League). I Fantallenatori dopo l'asta devono farsi trovare pronti per il terzo impegno stagionale del Fantacalcio 2019. Cominciano i primi dubbi sull'undici titolare da schierare per la prossima giornata. Ecco i consigli Fantacalcio 2019 20 della redazione di CalcioNapoli24:

Portieri Fantacalcio 2020

Fiorentina-Juventus : gara da goal/goal, difficile schierare anche Szczesny seppur resti il portiere della Juve

: gara da goal/goal, difficile schierare anche seppur resti il portiere della Napoli-Sampdoria : da schierare Meret , da evitare totalmente Audero al San Paolo

: da schierare , da evitare totalmente al San Paolo Inter-Udinese : Handanovic se è in rosa, è da mettere in campo a mani basse

: se è in rosa, è da mettere in campo a mani basse Genoa-Atalanta : gara da tripla, Gollini un azzardo da tentare

: gara da tripla, un azzardo da tentare Brescia-Bologna : Skorupski se si può, meglio evitare. Così come Joronen anche se in casa

: se si può, meglio evitare. Così come anche se in casa Parma-Cagliari : evitabili entrambi, ma Sepe senza alternative in rosa si può rischiare

: evitabili entrambi, ma senza alternative in rosa si può rischiare SPAL-Lazio : bene Strakosha , Berisha resta in dubbio per un affaticamento all'adduttore destro

: bene , resta in dubbio per un affaticamento all'adduttore destro Roma-Sassuolo : Pau Lopez fra i migliori della giornata da schierare

: fra i migliori della giornata da schierare Hellas Verona-Milan : sì a Donnarumma , da evitare Silvestri

: sì a , da evitare Torino-Lecce: Sirigu assolutamente sì, meglio non schierare Gabriel

Difensori Fantacalcio 2020

Fiorentina-Juventus : da schierare Bonucci, Danilo e Alex Sandro da un lato, Milenkovic dall'altro. Prima per Dalbert , da evitare Lirola-Pezzella

: da schierare da un lato, dall'altro. Prima per , da evitare Napoli-Sampdoria : da schierare Koulibaly-Manolas e Di Lorenzo , ballottaggio Rui - Ghoulam . Da evitare Colley-Murillo e Bereszynski che potrebbe perdere il ballottaggio con De Paoli

: da schierare e , ballottaggio . Da evitare e che potrebbe perdere il ballottaggio con Inter-Udinese : Asamoah in quella posizione si mette sempre, Godin titolare con De Vrij e Skriniar . Fiducia a Becao-Ekong , da evitare Samir

: in quella posizione si mette sempre, titolare con e . Fiducia a , da evitare Genoa-Atalanta : Ghiglione e Barreca giocano altissimo, da schierare come Hateboer oltre a Criscito e Romero . Evitare Gosens che potrebbe rifiatare verso la Champions, così come gli acciaccati Toloi e Palomino

: e giocano altissimo, da schierare come oltre a e . Evitare che potrebbe rifiatare verso la Champions, così come gli acciaccati e Brescia-Bologna : fiducia a Tomiyasu e Dijks , da schierare anche Sabelli . Da evitare Cistana-Chancellor in ballottaggio, così come Bani . La sorpresa può essere Denswil

: fiducia a e , da schierare anche . Da evitare in ballottaggio, così come . La sorpresa può essere Parma-Cagliari : da schierare Darmian e L Pellegrini , bene anche B Alves e Klavan . Da evitare Gagliolo, Iacoponi e Pisacane

: da schierare e , bene anche e . Da evitare SPAL-Lazio : Luiz Felipe ha un problema alla caviglia, da evitare come Cionek e Vicari . La sorpresa può essere Igor da un lato e Vavro dall'altro. Da schierare Acerbi e Felipe

: ha un problema alla caviglia, da evitare come e . La sorpresa può essere da un lato e dall'altro. Da schierare Roma-Sassuolo : da schierare Florenzi, Kolarov e Ferrari , la sorpresa è Mancini dal primo minuto al fianco di Fazio (se è in rosa, si mette). Da evitare Zappacosta e Rogerio ancora out e Chiriches , non ancora entrato nella rotazione

: da schierare , la sorpresa è dal primo minuto al fianco di (se è in rosa, si mette). Da evitare e ancora out e , non ancora entrato nella rotazione Hellas Verona-Milan : da schierare Calabria, Romagnoli, Rodriguez e Faraoni (che gioca nei quattro di metà campo), da evitare Kumbulla e Gunter

: da schierare e (che gioca nei quattro di metà campo), da evitare Torino-Lecce: da schierare Aina, De Silvestri e Izzo, bene anche Bonifazi. In dubbio Benzar e Djidji, da evitare Calderoni e Lucioni

Centrocampisti Fantacalcio 2020

Fiorentina-Juventus : da evitare Benassi da valutare per una contusione al ginocchio sx, da schierare Douglas Costa, Pulgar, Chiesa e Ribery . Bene anche Pjanic , in ballottaggio Khedira e Matuidi . Castrovilli può soffrire il peso del match

: da evitare da valutare per una contusione al ginocchio sx, da schierare . Bene anche , in ballottaggio . può soffrire il peso del match Napoli-Sampdoria : da schierare Callejon e Fabian Ruiz . Le sorprese dal 1' posson portare i nomi di Younes e Elmas , bene anche Jankto . Da evitare Ekdal , Linetty e Allan (che va verso la panchina)

: da schierare e . Le sorprese dal 1' posson portare i nomi di e , bene anche . Da evitare , (che va verso la panchina) Inter-Udinese : De Paul in dubbio dal primo minuto, Brozovic-Sensi da schierare. Bene anche Barella, Mandragora e Fofana . Da evitare Sema, Jajalo e Candreva (potrebbe riposare per poi giocare in Champions)

: in dubbio dal primo minuto, da schierare. Bene anche . Da evitare (potrebbe riposare per poi giocare in Champions) Genoa-Atalanta : tanti dubbi per Gasperini , Malinovskyi può rappresentare la sorpresa. Da schierare Freuler, Gomes e Schone . Da evitare Lerager e Pasalic

: tanti dubbi per , può rappresentare la sorpresa. Da schierare . Da evitare Brescia-Bologna : da schierare Soriano e Tonali , la sorpresa può essere Spalek . Bene anche Dzemaili, Bisoli e Romulo , al Fanta è sempre bene evitare Medel

: da schierare , la sorpresa può essere . Bene anche , al Fanta è sempre bene evitare Parma-Cagliari : out Nainggolan (problema al polpaccio), da schierare Castro, Nandez, Kulusevski e Kucka . Bene anche Rog , da evitare Barillà e Cigarini

: out (problema al polpaccio), da schierare . Bene anche , da evitare SPAL-Lazio : da schierare Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Di Francesco e Kurtic , bene anche Lazzari e D'alessandro . Da evitare Missiroli, Valoti e Lulic

: da schierare e , bene anche . Da evitare Roma-Sassuolo : da evitare l'infortunato Under , da prendere Zaniolo, Mkhitaryan e Pellegrini . La sorpresa può essere Traorè , da evitare Duncan e Cristante . Prima da titolare per Veretout

: da evitare l'infortunato , da prendere . La sorpresa può essere , da evitare . Prima da titolare per Hellas Verona-Milan : da schierare Suso, Calhanoglu e Castillejo (che potrebbe partire titolare), bene anche Bennacer, Kessiè e Veloso , oltre Lazovic . Da evitare Zaccagni, Verre e Paquetà che parte in panchina

: da schierare e (che potrebbe partire titolare), bene anche , oltre . Da evitare che parte in panchina Torino-Lecce: da schierare Baselli, Verdi e Mancosu, bene anche Rincon e Tachtsidis. Da evitare Meitè, Shakhov e Petriccione

Attaccanti Fantacalcio 2020

Fiorentina-Juventus : da schierare Higuain e Cristiano Ronaldo , per la viola dovrebbe partire titolare Boateng ma occhio a Pedro : può essere la sorpresa in corsa

: da schierare e , per la viola dovrebbe partire titolare ma occhio a : può essere la sorpresa in corsa Napoli-Sampdoria : da schierare Quagliarella, Mertens e Llorente che potrebbe avere una chance. Insigne può spuntarla alla fine e giocare dall'inizio, per la Samp occhio a E Rigoni dal 1'

: da schierare che potrebbe avere una chance. può spuntarla alla fine e giocare dall'inizio, per la occhio a dal 1' Inter-Udinese : tutto su Lukaku e Lasagna , Sanchez sembra favorito su Lautaro ma vanno schierati entrambi

: tutto su e , sembra favorito su ma vanno schierati entrambi Genoa-Atalanta : da schierare Pinamonti , Ilicic , Zapata-Muriel si divideranno il match: da metterli entrambi in campo. Kouame da evitare: ballottaggio con Pandev

: da schierare , , si divideranno il match: da metterli entrambi in campo. da evitare: ballottaggio con Brescia-Bologna : out Torregrossa e Balotelli ancora squalificato, da schierare Donnarumma, Sansone e Orsolini . Palacio può spuntarla su Destro

: out e ancora squalificato, da schierare . può spuntarla su Parma-Cagliari : Inglese-Gervinho e Joao Pedro (rigorista)- Simeone schierabili, ma se si hanno alternative in rosa la punta dei sardi non offre troppe garanzie

: e (rigorista)- schierabili, ma se si hanno alternative in rosa la punta dei sardi non offre troppe garanzie SPAL-Lazio : da schierare sempre Immobile , bene anche Petagna e Correa anche se resta in dubbio dal 1'. Da evitare Floccari-Paloschi e Caicedo

: da schierare sempre , bene anche e anche se resta in dubbio dal 1'. Da evitare e Roma-Sassuolo : da schierare Dzeko e Caputo , Berardi difficile si ripeta. Da evitare Boga-Defrel in ballottaggio

: da schierare e , difficile si ripeta. Da evitare in ballottaggio Hellas Verona-Milan : Stepinski sì, ma se si ha di meglio in rosa che vada in panchina. Piatek sì, Rebic in corsa può dire la sua

: sì, ma se si ha di meglio in rosa che vada in panchina. sì, in corsa può dire la sua Torino-Lecce: da schierare Belotti e Lapadula, bene anche Farias e Zaza che troverà spazio

di Manuel Guardasole - Twitter: @MGuardasole

