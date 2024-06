Spalletti severissimo, guardate che regole ha messo in Nazionale!

La Nazionale italiana si prepara agli Europei 2024 in Germania! L'Italia è in ritiro ad Iserlohn, vicino Dortmund, e il commissario tecnico Luciano Spalletti pretende massima serietà da tutto il gruppo e che venga evitata qualsiasi distrazione. Il CT si è dimostrato severissimo imponendo vere e proprie regole e divieti a tutti i calciatori, quasi come fossero a scuola.

Le regole di Spalletti in Nazionale

Ultime notizie. Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha raccolto le principali regole e divieti stabilite da Spalletti per la Nazionale dell'Italia in ritiro.

Vietate cuffiette , cuffie, airpods e auricolari di ogni tipo.

, cuffie, airpods e auricolari di ogni tipo. Divieto di ridere sguaiatamente e fare casino

sguaiatamente e fare casino No assoluto alla Playstation in camera

in camera Il divieto si estende anche a smartphone, i-phone e telefonini di ogni tipo: possono essere usati solo prima di pranzo e prima di cena, poi dovranno restare spenti.

In compenso i calciatori potranno usufruire di una sorta di "sala giochi" con ping-pong, bigliardino, biliardo e flipper.