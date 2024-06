Spagna-Italia, Nico Williams: "Vista subito la paura di Di Lorenzo, quando l'ho puntato..."

Ultimissime Euro 2024 - Alla viglia degli ottavi di finale con Italia-Svizzera in particolare in programma domani alle 18.00, Nico Williams della Spagna è tornato sul match vinto 1-0 contro di azzurri e in particolare sul confronto stravinto con Di Lorenzo. “Hai visto la paura negli occhi di Di Lorenzo quando doveva affrontarti?”, la domanda del giornalista in sala stampa.

Spagna-Italia 1-0, Nico Williams e il confronto con Di Lorenzo

L’esterno spagnolo ha risposto così: “Ero stimolato nel sfidare un grande giocatore. L’ho puntato e lui ha subito iniziato a indietreggiare. Il gioco dell’uno contro uno è molto mentale. Ho visto che aveva paura, è partito da una posizione più alta e poi si è abbassato. Questo mi ha dato un vantaggio”.