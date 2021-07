Insigne in conferenza: "Non mi sono mai divertito così: è il momento più bello della mia carriera. Vogliamo arrivare in fondo per Spinazzola"

Euro 2020 - Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria sul Belgio "E' il momento più bello della mia carriera. La squadra mi mette nella condizione di potermi esprimere al meglio, sono contento di tutta la squadra. Siamo un grande gruppo, è merito del mister. Dobbiamo solo continuare così, non abbiamo fatto ancora nulla dobbiamo recuperare tante energie per giocare al massimo con la Spagna".

Sul ko di Spinazzola "E' una grande perdita, gli stiamo vicini, cercheremo di arrivare in fondo per lui".

Sul gol alla Insigne "Sono contento per il gol. Ci provo spesso, il mister mi aveva chiesto di chiudere il tiro visto che mi conoscono. Al di là del gol, ci meritiamo tutto questo, dobbiamo toglierci grandi soddisfazioni e continuare così".

Sulla maglia azzurra con Mancini ct "Mi sto divertendo tantissimo, non mi sono mai divertito così. Sembra di giocare con gli amici durante le gare infrasettimanali. Mi sto divertendo, è merito del mister, ci mette in condizione di esprimerci al meglio e vale per tutti. Dobbiamo continuare così, manca l'ultimo sforzo".