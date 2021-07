Euro2020 - Italia-Spagna in semifinale: tutti i precedenti e le statistiche

L'Italia sfiderà la Spagna per la semifinale di Euro 2020 allo stadio Wembley di Londra. In palio c'è un posto per la finale contro una tra Inghilterra e Danimarca. La sfida tra la Nazionale di Roberto Mancini e quella di Luis Enrique è ormai un classico con tanti precedenti celebri e statistiche.

Il bilancio tra Italia e Spagna

Sono 37 gli incontri in totale tra Italia e Spagna, con un bilancio in perfetta parità: in 11 occasioni hanno vinto gli azzurri, in altre 11 le Furie Rosse, mentre i restanti 15 confronti sono finiti in pareggio. La differenza reti sorride al'Italia, con 43 contro 40.