Croazia, Dalic ammette: "Conosco Spalletti fin da Napoli, non cambierà tattica"

Zlatko Dalic, CT della Nazionale croata, sfiderà domani sera Spalletti nel match decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale di Euro2024.

Ultime notizie. Oggi in conferenza stampa alla vigilia del match, Dalic ha ammesso di conoscere Spalletti fin da Napoli:

Io non penso che Spalletti cambierà tantissimo rispetto alla tattica, conosco un po' il suo metodo di gioco fin da Napoli. Lo deciderà lui, ma a me questo non interessa, io devo concentrarmi sul fatto che sia meglio la Croazia. Noi abbiamo un valore. Ci aspettiamo una formazione più o meno simile rispetto alle ultime partite, magari cambierà 1-2 pedine, ma dobbiamo pensare a noi e a fare bene soprattutto in fase difensiva".