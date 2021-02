Ultimissime formazioni Sky, Granada-Napoli: Elmas trequartista nel 4-2-3-1, torna Fabian dal 1' [GRAFICO]

Napoli - Tra infortuni e Covid, Gattuso non avrà a disposizione ben 10 giocatori. Pochissimi dubbi di formazione dunque per l'allenatore azzurro, orientato a schierare i suoi con un 4-2-3-1 che potrebbe trasformarsi anche in un 4-3-3. Molto dipenderà dalla posizione di Elmas, che dovrebbe comunque agire insieme a Politano e Insigne alle spalle dell'unica punta Osimhen: con Petagna, Mertens e Lozano infortunati, sarà il nigeriano il terminale offensivo. Non ci sarà nemmeno il consueto ballottaggio in porta, in quanto anche Ospina è infortunato. Spazio quindi a Meret, davanti a lui quartetto di difesa obbligato con Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui: fuori Ghoulam e Koulibaly, positivi al Covid, oltre a Manolas e Hysaj, alle prese con i rispettivi infortuni. A centrocampo, infine, l'indisponibile è Demme. Ritorna in campo dal 1' dopo essersi negativizzato dal Covid Fabian Ruiz: lo spagnolo farà coppia con Lobotka, turno di riposo per Bakayoko.

Formazione Napoli, le ultime da Sky