Napoli-Granada, il primo tempo termina 1-1: qualificazione in salita per gli azzurri

Termina 1-1 il primo tempo della gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Napoli e Granada allo stadio Maradona. Azzurri in vantaggio con Zielinski e poi rimontati da un gran colpo di testa di Montoro. Qualificazione che si complica per gli azzurri in virtù del 2-0 per gli spagnoli nella partita d'andata.

Primo tempo in cui è impervesato il nervosismo con l'arbitro che è stato costretto ad estrarre ben sei gialli ( tre per parte)

Granada che però ha perso due titolari per problemi muscolari. Sia Gonalons che Neva sono stati costretti a lasciare il campo a causa di un infortunio.