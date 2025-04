Europa League in chiaro su TV8: scelta la partita, big match tiratissimo

Europa League in chiaro: nuovo appuntamento da non perdere su TV8.

Dopo aver regalato emozioni ai tifosi con la sfida di Champions League, ovvero Real Madrid-Arsenal dopo il clamoroso 3-0 dell'andata all'Emirates, il canale Mediaset prosegue la sua proposta nell'altra manifestazione europea scegliendo uno dei quarti di finale più attesi tra due squadre ricche di storia e qualità. La scelta è ricaduta su una sfida apertissima e che insuriosisce tantissimi appassionati di calcio.

Ovviamente, come ormai ampiamente risaputo, non si tratterà di Lazio-Bodo poiché l'emittente del digitale terrestre per questione di diritti può trasmettere solo un match tra due formazioni straniere.

Ma non mancherà comunque lo spettacolo, anche perché ormai siamo arrivati al momento della verità: i quarti di finale mettono in palio l’accesso alle semifinali, con tutte le squadre rimaste in corsa che sognano la finalissima del 20 maggio al Besiktas Park di Istanbul.

Il cerchio si stringe sempre di più e stasera ci sarà un primo verdetto importante che dirà tanto sulla volata finale da qui a un mese.

Europa League in chiaro: la gara scelta per il ritorno dei quarti

Europa League su TV8: sarà Manchester United-Lione, in programma giovedì 17 aprile alle 21.00, la partita trasmessa gratuitamente. Dunque si dà continuità a questa sfida dopo averla mostrata già all'andata. E il pareggio per 2-2 nel primo match, con emozioni fino all’ultimo minuto, ha lasciato aperto ogni scenario.

Lo United, forte del supporto dell’Old Trafford, partono leggermente favoriti, ma il Lione ha già dimostrato di potersi giocare le sue carte anche in trasferta.

I francesi sono arrivati a questo punto dopo aver superato la Steaua Bucarest, mentre i Red Devils ha conquistato il pass per i quarti dopo un confronto tiratissimo con la Real Sociedad e grazie a un percorso partito dal 3° posto nella maxi-classifica della nuova fase iniziale, senza gironi.

Da questa edizione, infatti, anche l’Europa League ha detto addio alla fase a gironi: al suo posto, una classifica unica che ha reso la competizione ancora più incerta e competitiva.

Le prime otto classificate sono passate direttamente agli ottavi di finale.

Le squadre tra il 9º e il 24º posto hanno dovuto affrontare un turno di playoff a eliminazione diretta per conquistare un posto tra le migliori 16.

Le formazioni dal 9º al 16º posto sono entrate come teste di serie, mentre quelle dal 17º al 24º hanno affrontato il sorteggio senza vantaggi.

Un format che, ora possiamo dirlo con certezza, ha aumentato notevolmente lo spettacolo. E ora c'è un nuoovo entuisiasmante appuntamento su TV8 gratis per tutti coloro che non hanno un abbonamento.