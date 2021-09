Napoli - Epulsione per Mario Rui, ammonizione con diffida per Di Lorenzo. Non solo la sconfitta quindi, un'altra grana molto pesante per Spalletti in ottica Europa League. Contro il Legia Varsavia nella gara valida per la 3° giornata di Europa League che si giocherà il prossimo 21 ottobre allo stadio Maradona infatti, gli azzurri saranno in piena emergenza terzini, con il solo Malcuit e l'adattato Juan Jesus a disposizione.