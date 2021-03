Coronavirus Campania, sos posti letto: 8 su 10 sono occupati

L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito al Coronavirus in Campania:

"Davvero la Campania rischia il default nella disponibilità dei posti letto per l'assistenza dei pazienti Covid? Risposta: al momento no ma se l'incremento dei contagi e dei ricoveri dovesse mantenersi in linea con i numeri di questi giorni, tempo una settimana e la rete dell'assistenza ospedaliera potrebbe andare in tilt. I reparti scoppiano perché l'indice di occupazione dei posti disponibili di terapia intensiva è del 78% mentre è del 94% quello di saturazione degli altri posti destinato al trattamento di altre condizioni critiche, in particolare di sub-intensiva. Eppure sulla carta la rete ospedaliera della Campania avrebbe dovuto offrire ben altre garanzie sotto il profilo della tenuta evitando di andare in affanno come in questi giorni. Secondo il piano regionale presentato dalla Regione al ministero della Salute la scorsa estate - proprio in previsione delle possibili seconda e terza ondata poi puntualmente verificatesi - sono ben altri i numeri e le disponibilità preventivate per far fronte all'emergenza. Il piano prevede per l'assistenza ai pazienti Covid «una copertura omogenea del fabbisogno su scala regionale» individuando in 0,14 posti letto di terapia intensiva ogni 1000 abitanti la dotazione congrua per far fronte all'aggressione dell'epidemia. Solo ad aprile 2020 il governo era intervenuto con un riparto aggiuntivo su scala nazionale pari a 1,4 miliardi in favore dei sistemi regionali assegnando alla Campania 131 milioni e 347mila euro esclusivamente per l'emergenza Covid".