Vlahovic, l'agente a CN24: "In un paio d'anni varrà 100mln! Napoli è una bella città, mi chiamano in tanti per avere informazioni..."

è intervenuto l'agente dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, Darko Ristic, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il gol al Napoli lo ha fatto conoscere? Come agenzia siamo con Dusan da 6-7 anni, da quando aveva 13-14 anni, e crediamo che in un paio d’anni arriverà a valere anche cento milioni di euro. Lo conosco bene, per me ciò che sta facendo è la normalità, a dirla tutta. Occorre prenderlo adesso, prima che valga cento milioni? Certo. Se mi ha chiamato il Napoli? Non posso dire i nomi delle squadre, ma il mio telefono squilla in continuazione: tanti direttori sportivi mi chiamano ogni giorno. Gli piacerebbe giocare al San Paolo con la maglia del Napoli? Gli piace molto giocare in Italia, si sta trovando bene alla Fiorentina. Napoli è una bella città, certo (ride, ndr). Posizione in campo? Si trova molto meglio da punta centrale. Si ispira a qualche idolo? Zlatan Ibrahimovic, potrebbe arrivare ai suoi livelli”