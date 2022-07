Venerato a CN24: "Dybala era un miraggio per il Napoli. Non c'è mai stato un affondo: ecco le reali cifre offerte dalla Roma"

Ciro Venerato, giornalista della Rai, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24, durante lo Speciale Calciomercato in onda sul canale 79 del DTT:

"Dybala era un miraggio per il Napoli. Credo che la conferenza stampa di Giuntoli abbia fatto giustizia. Il Napoli ha fatto 2-3 telefonate all'entourage e basta. Il Napoli non ha mai affondato, come fanno i grandi club. Spalletti non ha mai chiamato Dybala, mentre Mourinho l'ha chiamato due volte chiedendogli se avesse voluto vincere il Pallone d'Oro. Thiago Pinto ha avuto varie telefonate. A Torino è andato solo per chiudere non per trattare, fumata bianca alle 23. Offerta da 4,5 mln con bonus non difficili da raggiungere portando tutto a 6 mln. Dybala potrebbe liberarsi con una clausola di 20mln".