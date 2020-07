Ungheria, il ct Rossi: "Szoboszlai-Napoli? Sarebbe il giocatore ideale per Gattuso! In Serie A crescerebbe ancora, ha un aspetto da migliorare" [ESCLUSIVA]

Ultime calcio Napoli - Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La mia avventura in Ungheria? Sostanzialmente ci sono arrivato per necessità e casualità, mi si prospettò la panchina dell’Honved mentre in Italia non lavoravo da tempo. Dovevo decidere se continuare a fare l’allenatore, poi dopo un’annata con il DAC Streda arrivò la chiamata della federazione ungherese.

Che tipo di giocatore è Dominik Szoboszlai? È un 2000 che esordì in nazionale maggiore a 18 anni, è un giocatore molto elegante e talentuoso nonché ricco di tecnica. Si fa trovare tra le linee ed è bravo nell’ultimo passaggio smarcante: grande fisicità, è alto ma nonostante l’altezza ha anche un’ottima velocità negli spazi brevi. Se prendesse la decisione di accettare offerte dalla Serie A, completerebbe il suo bagaglio tecnico con un paio di aspetti ancora da migliorare, ad esempio la fase difensiva.

Tatticamente al Salisburgo lo ha fatto giocare da esterno sinistro alto ed ha ottenuto buoni numeri, ma in fase di possesso gioca spesso tra le linee per lasciare spazio al terzino. Nel 4-3-3 invece potrebbe essere un centrocampista box-to-box in grado di supportare la prima punta.

Adatto a Gattuso? Szoboszlai si esprime al meglio in un calcio posizionale, in Italia il Napoli deve fare gioco e non può fare il contropiede perchè è tra le migliori squadre d’Italia: può soffrire un paio di partite all’anno, magari. In questo tipo di gioco Dominik sarebbe il giocatore ideale”