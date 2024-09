Tanta voglia di Napoli per Gilmour, è andato a Castel Volturno quasi 4 ore prima dell'allenamento! | ESCLUSIVA

Notizie Napoli - Billy Gilmour non vede l'ora di scendere in campo per allenarsi con la maglia del Napoli. Il centrocampista scozzese, secondo quanto appreso da CalcioNapoli24.it, ha infatti lasciato l'hotel Parker's alle ore 13 circa per dirigersi al centro sportivo di Castel Volturno quasi quattro ore prima dell'orario previsto per l'allenamento pomeridiano in programma oggi.



Primi approcci per lui al centro sportivo, incontro con Conte e lo staff per delineare quello che sarà il suo programma di allenamenti in questa settimana post nazionalie e che porterà gli azzurri a sfidare il Cagliari domenica alle 18 alla Domus Arena.



