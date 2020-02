Santacroce rivela a CN24: "Vi racconto quando il team manager del Brescia venne a dirmi di fare le valigie per Napoli"

Ultimissime calcio Napoli - A CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex calciatore di Brescia e Napoli:

“Corsa Champions per il Napoli? Tutto è possibile, ma è difficilissimo. L’Atalanta non perde un colpo, quest’anno è davvero forte. Sarà dura per il Napoli. Quando si gioca contro le grandi squadre si vede un certo tipo di Napoli, quando si affrontano squadre alla portata ne ritrovi un altro. Gattuso non si fida, serve fiducia che arriva solo coi punti. Mi auguro che i ragazzi continuino su questa direzione. Manolas? Mi piace molto come giocatore, è uno grintoso e questo piace anche a Gattuso. Magari deve limare la tecnica, qualcuna ne combina con la palla tra i piedi. Spero torni presto anche Koulibaly, il problema del Napoli di quest’anno è anche non avere mai tutta la rosa a disposizione. Koulibaly è stato anche un po’ segnato dal calciomercato, son girate troppe voci e nel momento di difficoltà si è un po’ perso e non riesce ad esprimere il valore reale. E’ la stessa cosa accaduta ad Allan, se pensiamo all’Allan di un anno fa non riusciamo a capire come sia possibile che sia diventato questo. Si devono rimettere in carreggiata e bisogna che lavorino sulla testa e sul morale. Anche quando c’era Sarri, quando il Napoli giocava con le grandi squadre sapevo già che avrebbe vinto. Poi quando affrontavano le piccole si andava in difficoltà. Questa è la differenza tra il Napoli e la Juve, i bianconeri vincono anche per 1 a 0 mentre noi abbiamo lasciato per strada troppi punti. Brescia? E’ una squadra pericolosa, l’ho guardata in campionato ed è una squadra che corre, giovane e il Napoli deve impostare sin da subito la gara in un certo modo. C’è da stare attenti. Il mio passaggio da Brescia a Napoli? Provo felicità se penso a quegli anni. Son stato bene a Brescia, ancor meglio a Napoli dove vivo. Ho solo ricordi positivi. Non ci fu un corteggiamento del Napoli per me, io non ne sapevo niente. Ero a Brescia ad allenarmi, venne il team manager a dirmi che avrei dovuto far le valigie e che sarei andato al Napoli. Io salutai la squadra, feci la valigia ed andai a Napoli”.