Rosella Sensi: "Scudetto al Napoli? Sono scaramantica ma che bel calcio. Totti e Spalletti? Un grande allenatore e un fratello per me..." | ESCLUSIVA

Al premio “Andrea Fortunato - Lo sport è vita” promosso dalla Fondazione Fioravante Polito e consegnato quest’oggi nel salone d’onore del CONI a Roma, a tanti personaggi del mondo del calcio, c'era anche Rosella Sensi, ex presidente della Roma, che ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24:

“Importante ricordare personaggi che sono stati esempio per questo sport. Un ricordo va sempre fatto e non solo oggi”.

Passaporto ematico, prima società ad averlo adottato in Serie A

“Un aspetto molto importante, argomento legato anche alla mia famiglia. Con un'associazione nel nome di mia mamma e mio padre, doniamo sangue e il passaporto ematico può aiutare verso questa direzione”.

Spalletti-Totti, un rapporto che può tornare ad essere tranquillo? I due hanno aperto le rispettive porte

“Questo non lo so. Ho avuto Luciano Spalletti come allenatore in un anno soprattutto, quello delle dieci vittorie e l'ho conosciuto bene. Poi c'è Totti che per me è un fratello, dobbiamo chiederlo a loro”.

Napoli da scudetto, primo posto, distacco ampio dalle inseguitrice. Lei è stata presidente della Roma, ma quanto è bello vedere il sud vincere? Un bene per il calcio italiano...

“Non voglio ancora dirlo, sono scaramantica come i napoletani. Non si può dire, sicuramente vediamo un bel calcio e complimenti al Napoli”.

