Ritiro Napoli-Lazio, le location della vigilia: il programma di azzurri e biancocelesti [ESCLUSIVA]

Ritiro Napoli in città, anche per la sfida contro la Lazio. Altro ritiro in città per la SSC Napoli. La squadra di Gattuso conferma il programma seguito per l'ultima gara in casa giocata contro l'Inter domenica.

Ritiro Napoli in città, il programma per la sfida alla Lazio

Il Napoli sfiderà la Lazio di Inzaghi giovedì sera al Maradona alle ore 20:45, con la squadra di Inzaghi che arriverà in città questa sera e andrà a soggiornare all'Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele, con il Napoli che invece tornerà ad un'altra location già nota agli azzurri. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, il Napoli alloggerà di nuovo in ritiro al fantastico Hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara. L'arrivo della squadra di Gattuso all'Hotel Palazzo Caracciolo è previsto per questo tardo pomeriggio.

