Rimborsi abbonamenti, dopodomani iniziano le procedure tramite TicketOne! Attese dal Napoli le linee guida [ESCLUSIVA]

Ultime notizie Napoli - Che fine faranno gli abbonamenti della stagione 2019-2020 del Napoli? È una domanda che non si può evitare, perchè nonostante il calcio sia tornato in campo, gli spalti rimangono vuoti e chiusi - almeno per ora - all’ingresso del pubblico. Le società si stanno muovendo nei confronti degli abbonati che hanno acquistato la tessera stagionale, ed ogni club di Serie A ha voluto intraprendere una strada diversa.

Abbonamenti, il comunicato della SSC Napoli e le dichiarazioni da TicketOne

Il 18 giugno, tramite un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale, la SSC Napoli aveva voluto informare gli abbonati della stagione sportiva 2019/20:

“Non appena completato l’approntamento del relativo sistema informatico che sarà gestito da TicketOne, sarà resa disponibile la procedura per richiedere il rimborso dei ratei non goduti dell’abbonamento relativo al campionato di Serie A 2019/2020”

Tutto in mano a TicketOne, insomma. Una questione, quella degli abbonamenti e, precedentemente, del rimborso dei biglietti di Napoli-Inter di CoppaItalia, già trattata ad inizio mese da Amedeo Bardelli, responsabile dell'Area Sport di TicketOne, a Radio Marte:

“Non ho mai sentito nessuna squadra dire di non voler rimborsare le giornate di campionato non disputate, formalmente da contratto potrebbero, perché la pandemia non è prevista, ma non sarebbe corretto. Di fronte a una condizione del genere non si può pensare di trascurare la pandemia incassando quei soldi che poi alla fine sono un giusto ritorno di uno spettacolo che non hai avuto. Il voucher sarebbe una via di mezzo: darebbe, in futuro, la possibilità di acquistare un biglietto scontandolo”

Abbonamenti SSC Napoli, le ultime novità

Se il 18 maggio la società presieduta da Aurelio De Laurentiis aveva annunciato ulteriori informazioni sulle modalità di rimborso, non appena fosse stato completato il sistema informatico gestito da TicketOne, CalcioNapoli24 può anticipare una bella notizia per tutti i tifosi del Napoli detentori di abbonamento: la procedura di rimborso avrà inizio dopodomani, mercoledì 1 luglio, e sarà, come già annunciato, effettuata tramite TicketOne.

In che modo? Già a partire dalla giornata di domani, 30 giugno, sul sito della SSC Napoli saranno pubblicate tutte le indicazioni operative per fare richiesta di rimborso dei ratei non goduti dell’abbonamento relativo al campionato di Serie A 2019/2020. Un gesto tutto sommato giusto e di buon senso, volendo ricordare le dichiarazioni del dottor Bardelli (“Non voler rimborsare le giornate di campionato non disputate? Formalmente da contratto potrebbero, perché la pandemia non è prevista, ma non sarebbe corretto”).

La scelta ragionevole della SSC Napoli

In merito alle imminenti novità relative ai rimborsi degli abbonamenti per i tifosi del Napoli, il commento dell’avvocato Erich Grimaldi, sempre molto vicino a queste tematiche, a CalcioNapoli24:

“La SSC Napoli, come avevo già prospettato, in precedenti interviste, a seguito di numerose diffide, inviate dal mio studio e dagli stessi abbonati, su mie indicazioni, ha scelto la strada più ragionevole ovvero quella di non schierarsi, in questo momento di crisi, contro i propri fedelissimi, rimborsando la quota parte dell’abbonamento, relativamente alle partite, di questo campionato, che si disputeranno, a porte chiuse. Con l’auspicio di poter ritornare, quanto prima, allo stadio, per sostenere la nostra squadra”

