Pistocchi a CN24: "Le polemiche di Insigne non hanno fatto bene alla squadra. VAR? Molti arbitri non lo vorrebbero. Fabbri è inadeguato"

A CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista:

“La cosa più preoccupante di questo Napoli è la fase difensiva. Ieri gli azzurri hanno avuto il 75% di possesso palla, ma nei momenti in cui non avevano la palla hanno lasciato spazio al Genoa. Fase difensiva fatta male perché inizia con gli attaccanti. Al Napoli è mancata la finalizzazione, il problema del Napoli è la rosa che non è all’altezza di quella degli avversari. Non mi è piaciuto Maksimovic, non mi è piaciuto per niente Ounas che ha interpretato la partita in maniera individuale sbagliando l’impossibile. Il Napoli ha provato a fare una partita all’altezza della situazione, io avevo la sensazione che potesse segnare in qualsiasi momento della partita. Ci troviamo a commentare una situazione che non può esser definita positiva. Il Napoli ha tredici punti in meno dell’anno scorso e ci si aspettava di più, a mio modo di vedere. Ancelotti non basta per poter accorciare il gap da una squadra che pur vincendo continua a migliorarsi. Il predominio tecnico della Juventus è troppo forte sul campionato italiano, nessuna può insidiarla. Il Napoli può vincere qualcosa, ma deve costruire una rosa più forte e non deve sbagliare nulla. Le polemiche ad Insigne non hanno fatto bene alla squadra e al ragazzo che, quando è entrato, ha sbagliato tutto lo sbagliabile. Bisognerebbe cercare, in questo momento della stagione, di dimostrare di essere mentalizzati sull’impegno di coppa. Ho visto l’Arsenal ed è una squadra battibile, ma ci vuole un Napoli diverso da quello visto ieri. Credo che Ancelotti sia un gran allenatore che ha sempre instaurato buoni rapporti coi suoi calciatori senza peccare di autoritarismo. Quello che deve preoccupare, però, è legato proprio alle cose che ha detto Carlo ieri. Se ha la sensazione che la squadra abbia mollato psicologicamente, deve porre rimedio perché non va bene. Quando ci si gioca l’Europa League bisogna andare forti anche in campionato. Il VAR? A mio modo di vedere c’è una componente arbitrale molto forte che non vuole il VAR e stanno facendo di tutto per far fallire l’esperimento. La situazione dello Stadium di Torino, con Fabbri che va al VAR e vede il braccio alto di Alex Sandro, mi fa pensare che è già finito l’uso del VAR. Io credo che questi siano arbitri mediocri che non hanno la personalità per dirigere certe partite. Fabbri è inadeguato per certe gare. Nel mondo degli arbitri non c’è nemmeno meritocrazia, lo dimostra la grana Gavillucci che non era l’ultimo in graduatoria. Se a Fabbri verrà vietato di arbitrare il Milan per un po’ vorrà dire che la gara con la Juventus è stata falsata”.