Osimhen, l'agente: "Victor vuole diventare capocannoniere l'anno prossimo. Gattuso? Peccato salutarsi" [ESCLUSIVA]

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen continua nel suo momento di estrema crescita, avendo contibuito in maniera fondamentale anche al successo per 5-1 del Napoli contro l'Udinese. La redazione di CalcioNapoli24 Live ha contattato in esclusiva William D'Avila, agente del centravanti nigeriano: tra il racconto del suo ambientamento in città (di recente si è prodigato in uno splendido gesto di solidarietà a favore di meno fortunati) e gli obiettivi per il futuro, spunta anche una riflessione sul possibile addio di Gattuso.

Osimhen

Osimhen, l'agente a CalcioNapoli24

La pandemia mondiale non ci ha consentito di vedere tanto spesso Victor in città. Puoi raccontarci come si è trovato con la città e i napoletani?

"È innamorato della città e dei napoletani! Tutti sono molto gentili con lui e si sente già a casa".

Tanti gol in pochi minuti giocati. Secondo questo parametro ha fatto meglio di Cavani e Higuain alla loro prima stagione..

"Sta facendo il suo lavoro, è venuto qui per essere parte della storia del Napoli. Proverà a fare di più la prossima stagione".

Gattuso sembra avere un rapporto speciale con Victor. È dipeso da ragioni tecniche o caratteriali?

"Dipende da fattori tecnici visto che s'intendono l'un l'altro molto bene per quanto riguarda le cose di campo ma anche le loro personalità si trovano alla perfezione. Victor stima molto Gattuso".

In cosa è migliorato di più quest'anno?

"Questo non so dirlo. So che sta lavorando duro ogni giorno per migliorare".

Sarebbe un peccato dirsi già addio con Gattuso dopo pochi mesi...

"È il calcio, ma sarebbe sicuramente un peccato. È davvero un ottimo allenatore".

Ronaldo, Lukaku, Ibrahimovic: Victor è pronto a lottare per diventare capocannoniere l'anno prossimo?

"Ma certo che lo farà! State pronti"