Manolas lascia Napoli: il difensore vola in Grecia nel giorno di riposo, blitz in patria [ESCLUSIVA]

Toccata e fuga in Grecia per Kostas Manolas. Il difensore azzurro, dopo essere atterrato questa notte intorno alle ore 02:00 all'aeroporto di Capodichino insieme alla squadra di ritorno dalla sfida di Genova contro la Sampdoria, questa mattina è tornato nuovamente all'aeroporto di Napoli per prendere un altro aereo.

Manolas lascia Napoli e torna in Grecia

Sfruttando il giorno di riposo concesso dal mister Gattuso infatti, questa mattina alle ore 11:30 Manolas è partito insieme alle sue due figlie con un jet privato direzione Grecia, dove ad attenderli c'era la moglie di Kostas che era già tornata nei giorni scorsi in terra ellenica. Un vero e proprio blitz in patria per Manolas, visto che il rientro è previsto per domani quando il Napoli si ritroverà nuovamente a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti in vista di Napoli-Lecce, gara in programma domenica alle ore 15:00 allo stadio San Paolo.