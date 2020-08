Malfitano a CN24: "De Laurentiis sta chiedendo 100 mln per Koulibaly e 40 per Allan, ma se non abbassa le pretese non li vende. Osimhen è stato pagato 80 mln"

Napoli - A CalcioNapoli24.it, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“E’ impensabile immaginarsi Osimhen che è stato pagato 80 mln in panchina, sarà lui il titolare. Dimentichiamo che il 4-1-4-1 è stato il modulo col quale Gattuso ha vinto la Coppa Italia ed è riuscito a mettere insieme i cocci di un autunno sciagurato. C’è una varietà tattica alla quale si potrà rifare Gattuso. Allan, Koulibaly e Milik? E’ una situazione strana, è impensabile che in questo momento Koulibaly e lo stesso Allan o Milik possano essere concentrati al 100% sul lavoro di questi giorni. Sono giocatori che sono in lista di sbarco da un anno e sembra che non si aspetti altro che vadano via e loro lo avvertono. Però c’è l’interrogativo De Laurentiis, un giorno si sveglia e pare che sia disposto a trattare a cifre inferiori, poi il giorno dopo si risveglia e pretende 100 mln per Koulibaly. Queste cifre non sono commerciabili perché il calcio sta subendo i contraccolpi dell’epidemia, ci sono pochissime società disposte a spendere certi soldi. Il City ha una disponibilità economica notevole, ma ha avuto dei problemi di bilancio importanti. De Laurentiis deve capire che deve rivedere le pretese ed abbassarle anche perché Koulibaly non vale 100 mln ed Allan non ne vale 40. Meret-Ospina? La situazione è chiara, Gattuso ha scelto Ospina ed è difficile pensare che si possa andare avanti con l’alternanza che non fa bene a nessuno. Ora Meret dovrà stare a quelle che sono le scelte dell’allenatore e capire se questo potrà essere un discorso che si porterà avanti nel tempo o che si limiterà a questa stagione”.