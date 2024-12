Lazio arrivata a Napoli, accoglienza glaciale per i ragazzi di Baroni a un passo dal Maradona | VIDEO CN24

Notizie Napoli - Ormai ci siamo, cresce sempre di più l'attesa per Napoli-Lazio di domenica 8 dicembre ore 20:45 che si giocherà allo stadio Maradona. La squadra di Baroni è arrivata a Napoli con un treno charter da Roma Termini destinazione stazione di Napoli Afragola alle 18:30 circa. La Lazio, tra l'altro, è stata accompagnata all'ingresso alla stazione da un folto numero di ultras che hanno incitato la squadra (clicca qui per vedere il video).



Da li i biancocelesti si sono trasferiti all'hotel Esedra, a due passi dallo stadio Maradona, dove saranno in ritiro fino a domani sera. Il Napoli, invece, non farà ritiro pre partita come consuetudine ormai per le gare casalinghe che si giocano alle 20:45.



Accoglienza glaciale per la squadra di Baroni senza nessuno ad attenderli nei pressi dell'hotel, come accade solitamente per le big italiane ed europee.



Clicca su play per guardare il video e su foto allegate per guardare le immagini