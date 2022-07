Koulibaly e Osimhen, niente ritiro (per oggi): Kou spinge per chiudere l'addio già domani, slitta l'arrivo di Victor | ESCLUSIVA

Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen erano attesi nel ritiro della SSC Napoli a Dimaro-Folgarida in queste ore. Però nessuno dei due sarà in Val di Sole in serata.

Koulibaly e Osimhen, niente ritiro (per oggi)

Kalidou Koulibaly sarebbe dovuto arrivare oggi a Dimaro Folgarida ma non partirà da Milano, resterà nel capoluogo fin quando non sarà definita la trattativa che potrebbe portarlo al Chelsea: potrebbe arrivare in Val di Sole soltanto nel caso in cui l’affare sfumasse. Il giocatore, secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, confida di chiudere già nelle prossime ore, al massimo nella mattinata di domani, la trattativa con i Blues.

Per quanto riguarda Victor Osimhen, invece, il suo arrivo semplicemente slitterà di qualche ore, da stasera alla giornata di domani.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli