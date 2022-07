Inler su Mertens: "Una leggenda! Mi dispiace che sia finita, gli auguro una cosa" | VIDEO

Lunga intervista ai microfoni di CalcioNapoli24 dell’ex centrocampista del Napoli Gokhan Inler, attualmente in forza ai turchi dell’Adana Demirspor, prima avversaria del Napoli domani alle 20.30.

In un passaggio l’ex Napoli ricorda la sua presentazione con tanto di maschera da leone indossata con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

Intervista Inler CalcioNapoli24

Ti aspettavi questo Dries Mertens nel 2013?

Com’era?

“È sempre stato positivo sin dal primo anno, in generale una persona che può portare effetti positivi per la società. Magari calcisticamente non è bastato, ma ci sono tanti giocatori che amano la maglia e magari un giorno può arrivare la vittoria dello scudetto che tutti vogliono. Mi dispiace che sia finita, ma è andata così: è un professionista, con noi è cresciuto tantissimo e gli auguro un bellissimo ultimo step per la sua carriera”