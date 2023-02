Gregucci a CN24: "Vincere lo Scudetto a Napoli è incredibile. Nel '90 ero in campo con la Lazio, si contarono oltre 200 mila tifosi in festa"

Angelo Gregucci sa cosa significa vedere il Napoli vincere lo scudetto. L'ha vissuto sulla propria pelle nel 1990, anno del secondo tricolore azzurro. La redazione di CalcioNapoli24 ne ha parlato con lui, in esclusiva:

“Ricordo che c'erano 100 mila tifosi allo stadio, 100 mila fuori e 20 mila sotto lo stadio, erano praticamente ovunque. Per quei tempi lì, il Napoli era la massima espressione del calcio italiano. Mi hanno sempre chiesto se fosse più forte Pelè o Maradona: per me Maradona era Dio, non avendo visto il brasiliano giocare. Il Napoli vinse, lo fece in un campionato ricco di bomber di razza in ogni club e che, per noi difensori, erano difficili da marcare ma questa cosa ci fece crescere in poco e migliorare gara dopo gara, restando sempre sul pezzo e con una concentrazione altissima. Nel secondo scudetto del Napoli c'ero, conosco l'entusiasmo che la città di Napoli può dare. Quello fu sdoganato dalle gesta di un campione che riscattava noi uomini del sud contro il monopolio del nord”.