Gilmour cambia alloggio a Napoli e segue un suo compagno di squadra | ESCLUSIVA

Notizie Napoli - Billy Gilmour cambia hotel in cui sta alloggiando a Napoli. In attesa di prendere possesso della abitazione che ospiterà lui e la sua famiglia in città finché vestirà la maglia del Napoli, il centrocampista scozzese ha lasciato quest'oggi l'hotel Parker's e ha voluto cambiare struttura alberghiera in cui soggiornare in queste prime settimane in azzurro.

Gilmour cambia hotel a Napoli: il motivo dello spostamento

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24.it, questa mattina il centrocampista scozzese ha dismesso la sua stanza al Parker's e ha fatto portare le sue valige all'hotel Romeo in zona via Marina. Raggiungendo quindi il suo connazionale Scott McTominay che da due giorni si è trasferito proprio nel lussuosissimo albergo in zona porto. I motivi di questa scelta potrebbero essere ricondotti al voler evitare la ressa di tifosi che ogni giorno si posizionavano all'esterno dell'hotel Parker's per cercare di strappare un autografo o un selfie ai giocatori.



Al momento quindi nella struttura alberghiera di Corso Vittorio Emanuele restano solo David Neres e Antonio Conte (in attesa di trasferirsi nella sua nuova abitazione a via Tasso).



