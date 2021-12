Empoli, il Ds Accardi: "Parisi? Canale aperto col Napoli, ma non c'è niente di concreto. I migliori a gennaio resteranno" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Piero Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Tv:

"Questa prima parte è stata molto importante per noi e nessuno se l’aspettava addirittura così. Conta molto quel che faremo da oggi in avanti e non quello che è stato fatto finora. Sognare qualcosa in più della salvezza? Assolutamente no: per noi conta la salvezza che per noi vale come lo scudetto. Abbiamo i piedi ben saldi per terra, dobbiamo stare sul pezzo perché le insidie sono dietro l’angolo.

Mercato? Ci manca una mezzala per l’infortunio di Haas, poi per il resto vedremo. Staremo a vedere per eventuali occasioni ma l’importante è non snaturare la nostra rosa.

Parisi al Napoli? Con il Napoli abbiamo ottimi rapporti, ci sentiamo spessissimo anche per confrontarci. Io ho un ottimo rapporto con Giuntoli e il mio presidente con Aurelio De Laurentiis. Spesso ci confrontiamo. Sappiamo che il Napoli è molto attenta nel ricercare e cogliere quei profili che possono avere prospettive ma a oggi non c’è stato nulla di concreto. Viti, Parisi, Bajrami e Luperto restano a Empoli fino a giugno? Sì. Risposta secca".