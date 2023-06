"Effetto Georgia", CalcioNapoli24 presenta il documentario su Kvaratskhelia: prima visione lunedì alle 21 | VIDEO

CalcioNapoli24 è orgoglioso di annunciare “Effetto Georgia“, il film documentario sull’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Lunedi 19 giugno alle 21 sul canale 79 del digitale terrestre in Campania (provincia Napoli e Caserta) e sui nostri canali ufficiali social (YouTube, Instagram, TikTok). Il documentario è sponsorizzato Union Gas & Luce e Newsgioco.

In circa 70 minuti presenteremo volti, luoghi e sentimenti di un calciatore che ha rapito gli occhi ed il cuore dei tifosi azzurri in un’annata storica, culminata nella vittoria dello scudetto. Nei mesi scorsi la troupe di CalcioNapoli24 - formata da Claudio Russo ed Emanuele Bernardo - è andata in Georgia per raccogliere testimonianze e ricordi relativi a Khvicha Kvaratskhelia, incontrando tante persone che hanno avuto a che fare con l’attaccante azzurro, dagli inizi della sua carriera passando per la crescita tra Dinamo Tbilisi e Dinamo Batumi.

Tra le testimonianze raccolte: i presidenti di Dinamo Tbilisi e Dinamo Batumi, Roman Pipia e Archil Beridze, l’Ambasciatore d’Italia a Tbilisi Enrico Valvo, il presidente della Federazione Pallacanestro georgiana Viktor Sanikidze e tanti altri.