Dinamo Tbilisi, il presidente: "Kvaratskhelia? Da bambino era eccezionale! Ha creato un arcobaleno tra Georgia e Napoli. Pronto ad incontrare De Laurentiis" | VIDEO CN24

Ultime notizie Napoli - CalcioNapoli24 nelle scorse settimane ha presentato “Effetto Georgia“, il film documentario sull’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

In circa 70 minuti abbiamo raccontato volti, luoghi e sentimenti di un calciatore che ha rapito gli occhi ed il cuore dei tifosi azzurri in un’annata storica, culminata nella vittoria dello scudetto. Nei mesi scorsi la troupe di CalcioNapoli24 - formata da Claudio Russo ed Emanuele Bernardo - è andata in Georgia per raccogliere testimonianze e ricordi relativi a Khvicha Kvaratskhelia, incontrando tante persone che hanno avuto a che fare con l’attaccante azzurro, dagli inizi della sua carriera passando per la crescita tra Dinamo Tbilisi e Dinamo Batumi.

Qui incontriamo Roman Pipia, il presidente della Dinamo Tbilisi, che ci racconta dell'arrivo di Khvicha da bambino nel settore giovanile della Dinamo, parlando dei primi passi da calciatore del numero 77 del Napoli.

“Piacere di vedervi alla base della Dinamo. La Dinamo Tbilisi per me è una grande famiglia. Questo può spiegare tutto. La Dinamo Tbilisi è la più grande storia del calcio georgiano. Questo è il DNA del calcio georgiano. Prima di tutto, la Dinamo Tbilisi è la mia grande famiglia”

“Khvicha Kvaratskhelia ha creato un arcobaleno tra Georgia e Napoli. Ciò è principalmente merito suo. Anche il merito delle persone meravigliose che tifano per il Napoli. Una tale relazione e sintesi… dopo tutto questo appare un arcobaleno. È apparso grazie a Khvicha”

“Khvicha è arrivato alla Dinamo nel 2012. L'accademia è stata inaugurata nel 2013. Ricordo molto bene l'arrivo di Kvara all'accademia. Suo padre aveva contatti diretti con i nostri allenatori. Era un bambino molto talentuoso. Era dedicato, eccezionale. Ricordo molto bene questo periodo. Abbiamo aperto l'accademia nel 2013. Cristiano Ronaldo ha assistito all'inaugurazione. I bambini erano molto felici. Tra questi, ricordo gli occhi ardenti di Khvicha”

“Ricordo molto bene il primo gol di Khvicha. Eravamo tutti felici. Ha segnato il primo gol contro la squadra di Kobuleti. Allora aveva 16 anni. È stato un gol molto bello. Khvicha era molto attivo nella squadra giovanile. C'era un grande interesse per Khvicha. Ci sono state molte chiamate. Lui sembrava di essere diverso ed eccezionale. I club stranieri erano interessati a lui”

“Andavo spesso in accademia e lo faccio ancora. Anche quando Khvicha viveva in accademia con i suoi compagni di squadra. Ho osservato molto spesso il suo comportamento. Era un bambino molto modesto e umile. Posso solo descriverlo in un buon modo”

“Non è facile rispondere a questa domanda. Abbiamo gettato le basi giuste per l'accademia. Abbiamo portato i migliori allenatori in accademia. La Georgia ha ricevuto una scuola calcio di alto livello. In accademia abbiamo introdotto esercizi corretti guidati da allenatori spagnoli. Abbiamo una corretta alimentazione. C'è molto talento in Georgia. Questi due attributi sono necessari affinché il talento si sviluppi e renda felice il paese. Ora ci sono 9 giocatori cresciuti dall'accademia nella squadra nazionale della Georgia. Questo dice qualcosa. Ciò significa che abbiamo pianificato correttamente il processo. Questa è un'altra indicazione che esiste un deposito di talenti in Georgia. Devi solo avere il giusto approccio e dare la giusta direzione. Aggiungerei: Khvicha ha tenuto alta questa torcia di campione, la torcia dell'accademia della Dinamo e del calcio georgiano e ha dato ai giovani la sensazione che tutto fosse possibile. Questa è la cosa più importante. Khvicha è un esempio per la nostra accademia, per il calcio georgiano in generale e per tutti i giovani”

“Penso che abbia un atteggiamento professionale. Questo lo rende speciale. Come percepisce il calcio, che tipo di atteggiamento ha. Atteggiamento professionale, il talento, tuttavia, l'atteggiamento è principale. A questo si aggiunge il suo carattere, la sua umiltà”

“Khvicha aveva 17 anni quando lasciò la Dinamo. Ci teniamo in contatto. Comunico ancora con lui. La Dinamo Tbilisi ha dato tutto a Khvicha”

“Sono orgoglioso che [Khvicha] sia cresciuto nella mia accademia. Cosa dovrebbe essere più di questo sentimento? Sono stato di recente a Barcellona. Ho incontrato persone vicine al Barcellona. Sono stato a Madrid. Khvicha ha evidenziato il potenziale che può avere un calciatore georgiano. C'è molto interesse ora. Abbiamo giovani abbastanza talentuosi che appariranno molto presto. Khvicha ha un grande merito in questo. Sono fiero di ciò. Quando cresci una persona e lui viene cresciuto nella tua famiglia e poi ottiene risultati così grandi, è orgoglio”

“Nessun contatto dal Napoli. Il resto d'Europa è più attivo del Napoli. In un'intervista a La Repubblica, ho dichiarato che sono pronto a incontrare il presidente del Napoli se lui è interessato. Abbiamo dei giovani molto talentuosi. Oggi ci sono 9 giocatori della Dinamo Academy nella nazionale georgiana. Questa è una prerogativa del presidente del Napoli. Se c'è un desiderio, sono pronto per una cooperazione. Quest'anno faremo seri progressi in termini di trasferimento dei nostri giovani giocatori in vari club europei. Se il Napoli si attiva, lavoreremo anche con il Napoli. Ho incontrato due dei quattro principali agenti a livello mondiale per quanto riguarda i giovani della Dinamo. Questo incontro è stata una loro iniziativa”

“Posso solo augurare buona fortuna a Khvicha Kvaratskhelia. Voglio augurargli di rendere felici i tifosi georgiani e l'intera nazione, come li rende felici oggi. Voglio che lui renda felici i ragazzi della Dinamo Academy. Khvicha, voglio augurarti buona fortuna ancora una volta. Voglio augurarti tutto il meglio. Sono fiero di te”