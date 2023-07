Dinamo Batumi, il presidente: "Kvaratskhelia? Sogniamo venga qui col Napoli! Affare da sogno, due cose l'hanno reso grande. Voglio dire una cosa a De Laurentiis" | VIDEO CN24"

Ultime notizie Napoli - CalcioNapoli24 nelle scorse settimane ha presentato “Effetto Georgia“, il film documentario sull’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

In circa 70 minuti abbiamo raccontato volti, luoghi e sentimenti di un calciatore che ha rapito gli occhi ed il cuore dei tifosi azzurri in un’annata storica, culminata nella vittoria dello scudetto. Nei mesi scorsi la troupe di CalcioNapoli24 - formata da Claudio Russo ed Emanuele Bernardo - è andata in Georgia per raccogliere testimonianze e ricordi relativi a Khvicha Kvaratskhelia, incontrando tante persone che hanno avuto a che fare con l’attaccante azzurro, dagli inizi della sua carriera passando per la crescita tra Dinamo Tbilisi e Dinamo Batumi.

Qui incontriamo Archil Beridze, il presidente ella Dinamo Batumi, che ci racconta dell'arrivo di Khvicha e della sua cessione al Napoli dopo pochi mesi.

“Saluto i vostri tifosi e spettatori in Italia. Un saluto a Napoli”

“Prima di tutto, significa la più grande responsabilità. Significa l'orgoglio di essere il presidente di uno dei club più titolati di questa città”

Non solo in Italia. Tutti in Georgia parlano anche di Khvicha Kvaratskhelia. Siamo felici. Khvicha si è trasferito a Batumi dopo i noti tragici eventi. Sia il calciatore che il suo agente, Mamuka Jugheli, hanno lavorato sodo per questo”

“È stato un trasferimento da sogno e impossibile, ovviamente. Ma un'altra prova che l'impossibile può diventare possibile”

“Khvicha è un calciatore fantastico, oltre che una persona fantastica. Khvicha è associato alla gioia, al successo e alle numerose vittorie della Dinamo di Batumi. In poco tempo è riuscito a fare molti assist e ha segnato molti gol. Ogni gol che ha segnato in questo stadio è nel cuore di ogni tifoso”

“Sono assolutamente d'accordo. Molti bambini che frequentano la nostra accademia sono entusiasmati da Khvicha. Vengono con le maglie di Khvicha. Questi bambini crescono con Khvicha”

“Molte persone dall'Italia sono state coinvolte in questo. Il suo agente, Mamuka Jugheli, e le trattative non sono durate a lungo. Tutto è stato concordato molto presto. Per quanto ne so, il merito più grande in questo è stato di Cristian Zaccardo. Il trasferimento è stato presto effettuato. Sapevamo di questo trasferimento molto prima”

“No, non ho contattato con lui. Porgo i miei saluti al presidente e gli auguro buona fortuna con il Napoli. Voglio dirgli che con Khvicha ha un ottimo giocatore”

“Certo, l'orgoglio e il sentimento che questo giocatore ha giocato nella Dinamo Batumi. Sono sicuro che Khvicha otterrà molti successi con il Napoli. Vorrei aggiungere: voglio davvero essere una parte dei giorni che accadranno a Napoli se il Napoli vince il campionato. Voglio visitare Napoli di sicuro”

Speriamo anche noi che Kvernadze arrivi in ??Italia. Khvicha e Kvernadze hanno lo stesso agente. Le trattative su Kvernadze con i club italiani procedono intensamente”

“Certo, duro lavoro. È un giocatore molto laborioso e ha un talento innato per il calcio. Queste due componenti sono in sintesi tra loro, il che ha reso Khvicha un grande giocatore”

"La sua umiltà e la sua grande umanità, che è davvero notevole anche a prima vista”

“Questo è il sogno dei tifosi della Dinamo Batumi e faremo del nostro meglio per che un giorno il Napoli giochi con Khvicha in questo stadio. Sarà una grande gioia e faremo di tutto per questo”

“Khvicha, sei una grandissima persona”