De Laurentiis saluta Calzona, cena d'addio dopo Napoli-Lecce: ADL gli ha voluto dire una cosa | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Termina con un ennesimo pareggio deludente la stagione 2023-2024 della SSC Napoli. Il decimo posto in classifica è il culmine di una escalation terrificante che ha portato il Napoli dallo Scudetto fino a totalizzare solo 53 punti nell'annata calcistica appena conclusa. Non finisce qui però la stagione di Francesco Calzona, ormai ex allenatore del Napoli che proseguirà ancora per qualche settimana con la Slovacchia in qualità di commissario tecnico.



Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it, dopo la partita disputata allo stadio Maradona c'è stata una cena d'addio tra Aurelio De Laurentiis e proprio il tecnico Francesco Calzona. Un modo per salutarsi, ringraziare per il lavoro svolto e voltare pagina.



Nella fantastica location dell'hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele, ormai praticamente la sede ufficiosa del quartier generale di De Laurentiis in città, il patron azzurro ha invitato il tecnico che già domani mattina partirà alla volta della Slovacchia. Il presidente ha inoltre voluto fare l'in bocca al lupo a Calzona e al suo staff per l'avventura dell'Europeo.



Con l'addio di Calzona, contemporaneamente il Napoi è in procinto di chiudere l'affare che porterà Antonio Conte sulla panchina partenopea. E' solo questione di tempo.



