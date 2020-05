Coppa Italia, SSC Napoli pronta ai rimborsi dei biglietti di Napoli-Inter: a breve le modalità per ottenerli [ESCLUSIVA]

A seguito delle numerose diffide, inviate dall’avv. Erich Grimaldi, alla SSC Napoli, per conto di molti tifosi, onde ottenere i rimborsi della partita Napoli-Inter di Coppa Italia, è pervenuta una pec con la quale la società comunica che di aver affidato a TicketOne l’incarico di procedere ai rimborsi dei tagliandi validi per il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter. A breve saranno pubblicate le modalità operative per ottenere i rimborsi.

L’avv. Erich Grimaldi dichiara: