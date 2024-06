Conte non ha ancora trovato casa! Moglie e figlia continuano la ricerca in zona Posillipo | CN24

Antonio Conte non ha ancora trovato casa a Napoli. L'ufficialità del suo arrivo è datata ormai 5 giugno 2024, sono passati venti giorni e il mister - che nel frattempo continua a vivere a Torino - non è ancora riuscito a trovarsi una casa per ospitare lui e la sua famiglia nella città di Napoli.

Conte cerca casa a Posillipo

Con sua moglie Elisabetta Muscarello e la figlia Vittoria Conte hanno già individuato la zona in cui desiderano abitare per i prossimi anni: si tratta del quartiere Posillipo, zona bene e senza dubbio tra i posti più affascinanti della città, dove risiedono già tanti calciatori.

Casa a Posillipo

Secondo quanto appreso dal giornalista Marco Lombardi per CalcioNapoli24, il compito di trovare casa sarebbe affidato proprio alla moglie e alla figlia di Antonio Conte, che nelle ultime settimane hanno avuto già l'opportunità di visitare diverse opzioni immobiliari. Per il momento, però, nessuna delle tante case viste a Posillipo ha soddisfatto in pieno le loro esigenze. Dunque la ricerca continua, sempre in zona Posillipo. Ancora un po' di pazienza e la famiglia Conte avrà casa a Napoli.