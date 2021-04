Commissione Medica FIGC, Della Frera: “Positivi in Nazionale? Tampone per i giocatori del Napoli, se negativi giocheranno! A meno che non intervengano le ASL..." [ESCLUSIVA]

Il professor Walter Della Frera, membro della Commissione Medica FIGC, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Positivi nello staff della Nazionale con tre giocatori del Napoli in gruppo? Secondo il regolamento, dovrebbero essere sottoposti ad un isolamento fiduciario che permetterà loro di allenarsi regolarmente in caso di tampone negativo. È il regolamento per le squadre di Serie A, e credo valga anche per la Nazionale. Di fronte a tamponi negativi, continueranno ad allenarsi e giocare. Se sono negativi, non ci saranno dubbi a meno che non intervengano le ASL di competenza. Basterà il tampone negativo, fatto immediatamente e ripetuto dopo 48 ore: il protocollo medico è questo.

Il caso Lazio-Torino ed il protocollo? Ci sono due aspetti: il protocollo medico, che non è solo fare i tamponi, e poi il regolamento dei campionati, che esula dal discorso medico-scientifico. Dato che l’ASL alla fine comanda e decide, sebbene non ci sia stata uniformità, il discorso accaduto per Napoli e Torino è accaduto anche in Serie B e C: hanno la priorità e decidono, ma dopo Juventus-Napoli è stata fatta giurisprudenza ed è stato creato un precedente.

Stadi aperti al 15% della capienza in vista dell’Europeo? Il presidente FIGC Gravina sta lavorando alla vicenda, dipende dalla situazione sanitaria. Se le vaccinazioni prenderanno piede, magari si potrà pensare di portare una percentuale di spettatori allo stadio. Però è Gravina a tenere rapporti stretti col governo, andrebbe chiesto tutto a lui”