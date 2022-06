CN24 - Problema Politano: punti di sutura dopo uno scontro di gioco, si valuta la permanenza con l'Italia

Inizia con un pareggio (1-1) con la Germania il cammino della Nazionale nella terza edizione della UEFA Nations League. Nella ripresa segna Pellegrini, su assist di uno scatenato Gnonto, poi Kimmich trova il gol del pari. In campo anche l’attaccante del Napoli Matteo Politano, uscito al 65’ per far spazio al giovane dello Zurigo.

Politano sostituito, problema per l’attaccante

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, l’attaccante del Napoli Matteo Politano è stato sostituto anzitempo anche a causa di un piccolo problema - dopo uno scontro di gioco - a cui è dovuto ricorrere anche ad alcuni punti di sutura. Il problema potrebbe anche costringerlo a lasciare anzitempo il ritiro della Nazionale e a saltare le prossime partite di Nations League: verrà presa una decisione in merito.

Italia-Germania 1-1: il tabellino della gara

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi (35' st Dimarco); Frattesi (40' st Ricci), Cristante, Tonali (35' st Pobega); Politano (20' st Gnonto), Scamacca (40' st Cancellieri), Pellegrini. A disp.: Cragno, Meret, Calabria, Luis Felipe, Barella, Mancini, Raspadori. All: Mancini

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Rudiger, Sule, Henrichs (14' st Hofmann); Kimmich, Goretzka (20' st Gundogan); Gnabry (35' st Raum), Muller (20' st Havertz), Sané (14' st Musiala); Werner. A disp.: Trapp, Baumann, Tah, L. Nmecha, Klostermann, Brandt, Schlotterbeck. All.: Flick

Arbitro: Jovanovic (SRB)

Marcatori: 25' st Pellegrini (I), 28' st Kimmich (G)

Ammoniti: Pellegrini, Florenzi, Bastoni, Cancellieri (I), Kehrer, Havertz, Werner (G)