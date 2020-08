Matvienko-Napoli, lo Shakhtar per ora fa muro: 15mln per cedere il difensore sono ritenuti pochi [ESCLUSIVA]

Novità di mercato relative al difensore centrale ucraino Mykola Matvienko? Qualcosa si muove, secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24 Live da fonti ucraine: lo Shakhtar Donetsk, ad oggi, non è del tutto convinto di voler cedere il difensore - sebbene abbia il contratto in scadenza tra dieci mesi, nel giugno 2021 - a meno che non arrivi una offerta d’acquisto fin troppo alta.

Il valore di quindici milioni di euro - abbinato al cartellino di Matvienko - viene ritenuto in questo momento troppo basso: se questa cifra fosse rialzata fino a sfiorare i venti milioni, allora la società campione d’Ucraina potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere - a malincuore - il proprio difensore.