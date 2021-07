Cistana, l'agente: "Napoli? Contatti lo scorso anno, una squadra vince con la panchina lunga! Non c'entra nulla con la B, speriamo in un accordo con Cellino" [ESCLUSIVA]

Il presidente di Assoagenti e agente del difensore del Brescia Andrea Cistana, Beppe Galli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il prezzo di Koulibaly? Se uno ha un campione e non vuole darlo via, se lo tiene e non fissa un prezzo al cartellino del calciatore.

L’Italia? Mancini ha fatto un grande lavoro, bisogna dare meriti agli allenatori e non solo colpe quando si perde: il merito è di chi ha costruito questo gruppo.

Italia-Spagna? Gli azzurri si divertiranno, è una semifinale e dobbiamo essere felici di esserci arrivati: è una nazionale divertente, sulle critiche al centravanti rispondo dicendo che si fa sempre polemica (ride, ndr). Chi gioca sa sempre quello che deve fare, io seguo le parole del mister Mancini che parla di ragazzi che devono divertirsi.

Il futuro di Cistana sarà in Serie A? Quando è rientrato ha dato una svolta alla difesa, tutta la squadra stava bene ma lui ha dimostrato che non c’entra nulla con la Serie B. Speriamo che con Cellino si trovi un accordo, ha le potenzialità per fare la Serie A da protagonista.

Napoli? Piazza importante che compete per grandi traguardi, che deve avere una rosa di 18-20 titolari per le tante competizioni: è giusto che possa farlo con tanti giocatori, in modo da non abbassare il livello nei cambi. Un allenatore fa le sue stesse, ma quando si vince lo si fa con la panchina.

Contatti? Non ora, bensì lo scorso anno. Andrea ha avuto un infortunio e solo ora se l’è lasciato alle spalle: ha dato un contributo per aiutare il Brescia ad arrivare ai playoff”