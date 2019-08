Notizie Calcio Napoli - E' super Dries Mertens quello che oggi, all'esterno del centro tecnico di Castel Volturno, si è fermato con l'automobile per salutare i tifosi lì presenti. Cordiale, come al solito, sempre sorridente il belga che ha avuto modo di scattare selfie anche con dei bimbi neonati. Clicca sul file in allegato per vedere il video esclusivo inviatoci dal nostro rubricista, Rosario Iuliano.