Tutto pronto a Castel di Sangro: già si respira aria di Napoli. Dal campo d'allenamento alle strade del paese fino all'hotel che ospiterà la squadra [FOTOGALLERY CN24]

Tra circa 48 ore il Napoli di Gennaro Gattuso sarà atteso a Castel di Sangro per svolgere il ritiro precampionato. Intorno alle ore 12.30 di lunedì la squadra arriverà allo Sport Village Hotel del comune abruzzese per cominciare a preparare la prossima stagione. Il paese si è già preparato all'ondata di tifosi napoletani che riempirà le strade e parte dello stadio Patini. In allegato la fotogallery di CalcioNapoli24.it che ha immortalato il campo d'allenamento, le strade della città e l'esterno dell'hotel dove alloggerà la squadra.

Stadio Patini di Castel di Sangro.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

