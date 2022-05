Carnevale: "Beto e Deulofeu al Napoli? Li vedo bene ovunque. C'è un aspetto che mi colpisce di Gerard. Pafundi come Maradona? Piedino delicato..." |ESCLUSIVA

Ultime notizie. Si sta svolgendo questa sera l'evento sportivo più atteso dell'estate! Si terrà da venerdì 27 maggio fino a domenica 29 maggio in Cilento il Summer Show 2022: si inizia venerdì con tornei di calcio e padel, cena e spettacoli. Ai microfoni di CalcioNapoli24, in esclusiva, ha parlato Andrea Carnevale:

Carnevale su Beto, Deulofeu e Pafundi

Sempre bello trovarsi insieme a tanti amici

“Amo la Costiera, da Napoli in su. E' tutto bello”.

Napoli che chiude al terzo posto in classifica, poteva fare qualcosa in più e c'è rammarico, in chiave scudetto?

“All'inizio del campionato mi sono sbilanciato, dicendo Milan e Napoli come protagoniste del campionato. Ha vinto il Milan, meritato, fatto un grandissimo campionato. Il Napoli ha perso la grande occasione con le piccole squadre e non me lo aspettavo. Ho puntato tutto sul Napoli e nel finale è stata una piccola delusione. Si riparte, cambierà qualche calciatore e si rinforzerà. Ha centrato il terzo posto in classifica e raggiunto la Champions. Scusate, non è da poco”.

Ha paragonato Pafundi a Maradona...che ci dobbiamo aspettare da questo ragazzo?

“Forse ho esagerato, ho detto il piede di Maradona e il suo piede è delicato. Ha movenze straordinarie, lo abbiamo visto a Salerno domenica e poteva fare gol. Ha fatto 16 anni a marzo e va fatto crescere piano piano. Abbiamo grandi aspettative su di lui, ma andiamoci piano. Ha fatto il primo contratto ed è andato in Nazionale. Mancini ha visto bene. Può diventare il giocatore del futuro, bravissimo. Mi sembra giusto, però, si vada piano piano”.

Stagione importante anche per Beto e Deulofeu

“Deulofeu era infortunato, ha recuperato a Udine ad ottobre. Un super ragazzo, un grande professionista. Entra primo in campo, si cura ed è di grande professionalità Lo consiglio ad ogni squadra di serie A di alta classifica. Con Beto ha fatto 24 gol, uno come Deulofeu non lo trovi facilmente”.

Lo consigliavi a tutte le squadre di A, anche al Napoli. Deulofeu e Beto piacciono al Napoli

“Beto mi ha sorpreso, lo abbiamo scoperto in Portogallo. Un classe '98, giocava lì. Il campionato italiano è difficile, ma nella prima parte ha fatto 9 gol. Nella seconda fase ha carburato, molto forte ma si deve crescere fisicamente”.

Beto vice Osimhen, Deulofeu alle spalle di Victor in campo...

“Bisogna chiedere a Gino Pozzo, il mio compito è quello di segnalare. Mi auguro che possano restare a Udine. Poi se dovesse capitare che vadano al Napoli, Milan o altrove sarei comunque felice”.

