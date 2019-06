Marcos Llorente, l'agente: "Lasceremo il Real Madrid, ma non ho mai sentito il Napoli. Abbiamo altre offerte dall'Italia" [ESCLUSIVA]

Ultimissime calcio mercato - Uno dei nomi accostati al Napoli negli ultimi giorni, è quello del giovane centrocampista del Real Madrid, Marcos Llorente.

Per fare chiarezza, la redazione di CalcioNapoli24, ha contattato in esclusiva lo zio e procuratore del giocatore, Jolio Llorente. Ecco quanto dichiarato ai nostri microfoni.

"Non so nulla dell'interesse del Napoli e non ho mai parlato con alcun dirigente del Napoli. Non so da dove escano certe voci, ma immagino che in questo periodo possano uscire tanti nomi. Ribadisco però che non abbiamo ricevuto nessuna offerta del Napoli.

Posso solo dire che abbiamo tantissime offerte e che Marcos lascerà il Real Madrid. Ci sono arrivate tante offerte da molti paesi europei, anche italiani, ma sottolineo che da Napoli non ho avuto nessun contatto con il Napoli".