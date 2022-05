Benevento, il ds Foggia: "Zanoli validissimo, pochi in quel ruolo. Rapporti ottimi con il Napoli, semplice trovare la sinergia giusta sul mercato" | ESCLUSIVA

Ultime notizie. Si sta svolgendo ad Ascea Marina l'evento sportivo più atteso dell'estate! Da venerdì 27 maggio fino a domenica 29 maggio in Cilento il Summer Show 2022. Ai microfoni di CalcioNapoli24, in esclusiva, ha parlato Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento:

Summer Show, Foggia sulla stagione del Napoli

La stagione del Benevento si ferma ai playoff. Un peccato...

“Un peccato perchè ad un certo punto del campionato, potevamo fare qualcosa in più e siamo andati vicini ai primi posti. Resta il fatto di aver giocato una semifinale per andare in serie A”.

Tanti calciatori del Napoli potrebbero interessare al Benevento, parto così: Zanoli!

“Un elemento validissimo, anche per il ruolo perchè non ce ne sono tanti. Oggi è prematuro fare discorsi di mercato”.

I rapporti con il Napoli come sono? Può esserci qualche calciatore del Napoli nel prossimo anno?

“Rapporti ottimi, giovani interessanti. Vediamo se ci sarà qualche possibilità”.

Poi De Laurentiis e Vigorito sono amici...

“Hanno un ottimo rapporto, sarebbe semplice trovare la sinergia giusta”.

Napoli che chiude al terzo posto in classifica. Obiettivo Champions raggiunto, c'è rammarcio secondo lei per lo scudetto?

“Poter parlare di rammarico, vuol dire aver fatto un campionato di vertice. Era lì per giocarsi lo scudetto, Spalletti ha fatto un grande lavoro, in un campionato competitivo. Ha fatto il massimo e un campionato di livello assoluto”.

Insigne che va al Toronto?

“Dispiace tantissimo. Un pezzo di Napoli che va via. Ha dato tantissimo al Napoli e spesso ingiustamente è stato criticato. Mi dispiace, lo conosco come ragazzo e quanto è attaccato al Napoli. Ha dimostrato di essere un capitano vero”.

Via Ghoulam e Insigne, dentro Olivera e Kvaratskhelia. Cosa ha guadagnato il Napoli?

“Questo lo potrà dire solo il campo. Ovvio che negli anni il Napoli ha sempre fatto un mercato intelligente con calciatori forti. Due prospetti molto interessanti e di valore”.

Con Hirving Lozano cosa non ha funzionato in questa stagione?

“Sul valore del calciatore non si discute. Quando non funziona al 100% un calciatore, non si può mai giudicare perchè le varianti possono essere tante”.

Sulla leadership, il Napoli riscatto Anguissa, ma ci sono problematiche su Koulibaly. Come si fa a cedere un calciatore come lui?

“Se mai dovesse andare via, il Napoli avrà individuato un sostituto all'altezza. Non è semplice sostituire Koulibaly, tra i difensori più forti al mondo ma Giuntoli e il Napoli hanno sempre dimostrato di fare mercati sempre intelligenti”.

