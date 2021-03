Arezzo, il d.s. Di Bari: "De Zerbi-Napoli? Bel caratterino lui e De Laurentiis, ma può starci! Lo presi senza patentino a Foggia, venne con l'elmetto..." [ESCLUSIVA]

Serie A - Giuseppe Di Bari, ex direttore sportivo del Foggia e attualmente all’Arezzo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Roberto De Zerbi preso senza patentino? Prenderlo a 35 anni fu una grandissima scommessa, fu lui a convincermi in tutto e per tutto: fece di tutto per prendersi quel posto in una piazza importante come Foggia. Oggi se sta dimostrando ciò che è, è perchè ne ha le qualità.

Come allenatore non devo essere io a presentarlo, c’è grandissima stima: fu una scelta legata ad un ex compagno, di lui mi piacque il parlare di calcio, aveva una sana follia e dei progetti importanti in proiezione futura. Dopo un biennio con Padalino volevo un allenatore più propositivo, come lo fu Zeman e lo fu Marino.

Pur senza patentino, De Zerbi fu una bella scommessa che però non si chiuse nel modo migliore: le strade si separarono e io feci altre scelte.

De Zerbi un po’ rompiscatole? Quando parlo di sana follia, intendo dire anche che sia vulcanico: in campo voleva sempre palla, poi da allenatore è una cosa positiva perchè alla fine riesce a motivare nel modo migliore il calciatore, ne tira fuori sempre qualcosa di importante.

Ha tutte le capacità per allenare in una big, è maturato e ha fatto le sue esperienza. Deve poter scegliere anche i giocatori che gli permetterebbero un percorso importante, può essere una delle ragioni che potrebbe aiutarlo a scegliere un’altra avventura dopo Sassuolo. Una squadra tecnica gli permetterebbe di esprimere le sue idee di calcio.

Se il Napoli ha voglia di fare qualcosa di importante, potrebbe essere una piazza in grado di dargli motivazioni importanti.

Il rapporto con De Laurentiis? Avrebbero entrambi un bel caratterino, ma le persone con un certo spessore riescono sempre a trovare un punto di incontro. De Zerbi non scenderebbe a compromessi, ma è intelligente e saprebbe come poter agire: per me è un matrimonio che potrebbe starci.

Un aneddoto di De Zerbi a Foggia? L’immagine è il suo arrivo, la prima presentazione: disse di essere venuto con l’elmetto per la sua nuova avventura (ride, ndr)”