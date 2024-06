Ambrosino al centro del mercato: due offerte in Serie A, ma il classe 2003 ed il Napoli hanno un'altra idea | ESCLUSIVA

Calciomercato SSC Napoli - Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli classe 2003 reduce dal prestito in Serie B al Catanzaro (3 gol in 28 presenze), è al centro di diversi interessamenti di mercato.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione e raccontato durante CalcioNapoli24 Live, Ambrosino ha due offerte dalla Serie A: Parma e Udinese, dove potrebbe ritrovare l'ex allenatore al Catanzaro Vincenzo Vivarini. Sono due offerte a titolo definitivo, però; poi c'è il Bari, che avrà come direttore sportivo l'ex calabrese Magalini, e si potrebbe trasferire in prestito. La volontà primaria del calciatore e del Napoli, tuttavia, è di rinnovare il contratto per poi decidere il futuro.