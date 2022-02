Affare Mathias Olivera-Napoli, tutto congelato fino a giugno: il retroscena sull'offerta azzurra ed il 'problema' Uruguay [ESCLUSIVA]

Il mercato invernale del Napoli si è chiuso con l’arrivo di Axel Tuanzebe per sostituire il partente Kostas Manolas, quello estivo vedrà scadere ben più di un contratto nella rosa azzurra - tra cui quello di Faouzi Ghoulam. A distanza di quattro anni e mezzo dal suo infortunio, il club azzurro si ritroverà a dover acquistare un nuovo terzino sinistro. Sì, ma quale? Uno dei nomi più trattati in queste ultime settimane è quello dell’uruguaiano del Getafe Mathias Olivera, fresco di convocazione e di presenza con la nazionale. Proprio quest’ultima potrebbe rappresentare una sorta di problema per il Napoli.

Calciomercato Napoli

Affare Mathias Olivera, la situazione attuale

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, il discorso di mercato è da ritenersi congelato fino al termine della stagione: se da una parte l’offerta del Napoli non è stata ritenuta soddisfacente dal calciatore e dal suo entourage - ed è dunque da escludere la definizione di ‘affare chiuso ora per giugno’ per il club azzurro -, dall’altra l’arrivo di Olivera nella nazionale sudamericana potrebbe comportare non solo una sovraesposizione mediatica del terzino sinistro, con conseguente rischio di veder aumentare il numero delle pretendenti al suo acquisto - oltre al Napoli, ci sono altre squadre tra cui il Milan -, ma anche il possibile prezzo di vendita, questione che il Getafe gradirebbe oltremodo.

Ne gioverebbe anche il calciatore, che sfrutterà la seconda parte di stagione per aumentare il proprio rendimento nella Liga - sperando che possa palesarsi più di una offerta, tale da poter aumentare anche l’ipotetico ingaggio. Il futuro di Mathias Olivera passa da questa seconda parte di stagione, e ad esso è legato anche l’interessamento del Napoli.